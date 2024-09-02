Шольц призвал сформировать правительства без правых экстремистов после земельных выборов в Германии

В своей первой реакции на земельные выборы канцлер Германии Олаф Шольц призвал к формированию "стабильных правительств без правых экстремистов".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Tagesschau.

Канцлер Олаф Шольц назвал результаты земельных выборов "горькими" и призвал партии в Саксонии и Тюрингии создавать альянсы без "Альтернативы для Германии".

"Все демократические партии сейчас призваны сформировать стабильные правительства без правых экстремистов", – сказал Шольц.

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Результаты "АдГ" в Саксонии и Тюрингии вызывают у него беспокойство. "Наша страна не может и не должна к этому привыкать. "АдГ" наносит вред Германии. Она ослабляет экономику, разделяет общество и разрушает репутацию нашей страны", – подчеркнул Шольц.

В то же время социал-демократ высоко оценил сплоченность его собственной СДПГ. "Результаты воскресных выборов горькие – и для нас также. Тем не менее, СДПГ держится вместе", – подчеркнул он. Они вместе провели хорошую и четкую избирательную кампанию. "Это того стоило, потому что мрачные прогнозы относительно СДПГ не оправдались", – сказал он. Это свидетельствует о том, что борьба того стоила, подчеркнул Шольц.

"Теперь речь идет о постоянной борьбе за все больше и большее одобрение", – добавил он. Шольц поблагодарил агитаторов СДПГ и главных кандидатов Петри Кепинг (Саксония) и Георга Майера (Тюрингия).

Ранее генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт подчеркнул, что правительство и канцлер должны лучше и больше объяснять политику. Канцлер является главой правительства, и он больше всего отождествляется с тем, как люди чувствуют управление из Берлина, сказал Кюнерт в эфире телеканала ZDF.

По результатам выборов в Саксонии и Тюрингии, партия Шольца набирает 7 и 6% соответственно.

По предварительным данным избирательной комиссии, "Альтернатива для Германии" получила 32,8% голосов и впервые в истории победила на земельных выборах. Ее ближайший соперник – ХДС – набрал лишь 23,6%.

В Саксонии незначительное преимущество получил ХДС с 31,9%, АдГ вторая с 30,6%.

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