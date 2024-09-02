В Іспанії арештували трьох людей, які могли роками обкрадати будинки на Ібіці

Іспанська поліція заарештувала трьох людей, яких підозрюють у рейдах на щонайменше 22 розкішні будинки на Ібіці.

Про це пише видання The Guardian із посиланням на заяву поліції, передає "Європейська правда".

Двох чоловіків і одну жінку звинувачують у нічних пограбуваннях і використанні газу з метою викликати у мешканців одурманення, зазначила поліція.

За даними правоохоронців, низка схожих пограбувань вже тривають роками. 1 вересня поліції вдалося заарештувати двох чоловіків і одну жінку, яких звинувачують у пограбуванні будинків.

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Правоохоронці розповіли про "сценарій", за яким протягом п'яти років могли працювати підозрювані: пізно вночі, коли мешканці спали, злодії – одягнені в чорне і з закритими обличчями – проникали в деякі будинки Ібіци й часто виносили звідти крадені речі.

Жертви повідомляли про те, що після пробудження вони відчували однакове відчуття сонливості, що змусило поліцію запідозрити, що зловмисники використовували якийсь газ, розповіли правоохоронці.

Правоохоронці заарештували підозрюваних через тиждень після того, як вілла, яку орендував колишній ведучий ранкового шоу на Радіо 1 Нік Грімшоу, стала мішенню для злодіїв, коли він, його сім'я та друзі спали в будинку.

Водночас поліція офіційно не підтвердила, чи пов'язані троє заарештованих з пограбуванням вілли, в якій зупинявся Грімшоу, розповіли журналісти.

За даними поліції, злодії нападали на будинки з 2019 року й викрали речей на суму близько 548 500 євро.

Поліція повідомила, що знайшла ймовірних зловмисників, відстеживши кілька викрадених автомобілів, а під час обшуку в одному з будинків, правоохоронці знайшли багато речей, які вважалися зниклими після пограбувань, зокрема: дорогі годинники, ювелірні прикраси, дизайнерські сонцезахисні окуляри та сумки.

Фото: The Guardian

На відеозаписі, оприлюдненому поліцією, видно, як зловмисники в масках нишпорять по коштовностях і пробираються через територію вілли. На відео також видно, як одна з жертв протистоїть ймовірному грабіжнику.

#OperacionesGC

Detenida una banda de ladrones de viviendas de lujo en Ibiza, utilizaban algún tipo de gas que producía somnolencia para no despertar a los moradores que se encontraban durmiendo en el momento de los roboshttps://t.co/N1NbHM5G2O pic.twitter.com/okc7d9DeA8 – Guardia Civil (@guardiacivil) September 1, 2024

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що у Словаччині дедалі більше власників магазинів повідомляють про збільшення кількості дрібних крадіжок після реформи Кримінального кодексу, запровадженої урядом на чолі з Робертом Фіцо.