В Испании арестовали трех человек, которые могли годами обворовывать дома на Ибице

Испанская полиция арестовала трех человек, которых подозревают в рейдах на по меньшей мере 22 роскошные дома на Ибице.

Об этом пишет издание The Guardian со ссылкой на заявление полиции, передает "Европейская правда".

Двух мужчин и одну женщину обвиняют в ночных ограблениях и использовании газа, с целью вызвать у жителей одурманивание, отметила полиция.

По данным правоохранителей, ряд похожих ограблений уже продолжаются годами. 1 сентября полиции удалось арестовать двух мужчин и одну женщину, которых обвиняют в ограблении домов.

Реклама:

Правоохранители рассказали о "сценарии", по которому в течение пяти лет могли работать подозреваемые: поздней ночью, когда жители спали, воры – одетые в черное и с закрытыми лицами – проникали в некоторые дома Ибицы и часто выносили оттуда краденые вещи.

Жертвы сообщали о том, что после пробуждения они испытывали одинаковое ощущение сонливости, что заставило полицию заподозрить, что злоумышленники использовали какой-то газ, рассказали правоохранители.

Правоохранители арестовали подозреваемых через неделю после того, как вилла, которую арендовал бывший ведущий утреннего шоу на Радио 1 Ник Гримшоу, стала мишенью для воров, когда он, его семья и друзья спали в доме.

В то же время, полиция официально не подтвердила, связаны ли трое арестованных с ограблением виллы, в которой останавливался Гримшоу, рассказали журналисты.

По данным полиции, воры нападали на дома с 2019 года и похитили вещей на сумму около 548 500 евро.

Полиция сообщила, что нашла предполагаемых злоумышленников, отследив несколько угнанных автомобилей, а во время обыска в одном из домов, правоохранители нашли много вещей, которые считались пропавшими после ограблений, в частности: дорогие часы, ювелирные украшения, дизайнерские солнцезащитные очки и сумки.

Фото: The Guardian

На видеозаписи, обнародованной полицией, видно, как злоумышленники в масках рыщут по драгоценностям и пробираются через территорию виллы. На видео также видно, как одна из жертв противостоит предполагаемому грабителю.

#OperacionesGC

Detenida una banda de ladrones de viviendas de lujo en Ibiza, utilizaban algún tipo de gas que producía somnolencia para no despertar a los moradores que se encontraban durmiendo en el momento de los roboshttps://t.co/N1NbHM5G2O pic.twitter.com/okc7d9DeA8 – Guardia Civil (@guardiacivil) September 1, 2024

Напомним, недавно сообщалось, что в Словакии все больше владельцев магазинов сообщают об увеличении количества мелких краж после реформы Уголовного кодекса, введенной правительством во главе с Робертом Фицо.