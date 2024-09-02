Партія німецької "подруги Путіна" нагадала про свою "українську" вимогу для місцевих коаліцій

Ультралівий "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) хоче підняти питання зовнішньої політики на переговорах про можливу участь в урядових коаліціях в Саксонії та Тюрингії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Stern.

Хоча такі питання вирішуються на федеральному рівні, уряди земель можуть висловити свою позицію і, наприклад, в ініціативах до Бундесрату (верхня палата німецького парламенту), заявила співлідерка партії Аміра Мохамед Алі в інтерв'ю ZDF "Morgenmagazin".

Такі питання, як відмова від розміщення американських ракет у Німеччині або дипломатія у війні в Україні, є важливими для її партії, каже Мохамед Алі.

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Вона заявила, що BSW є принципово відкритою до коаліції з Християнсько-демократичним союзом. "Є паралелі, але є і суттєві відмінності", – сказала Мохамед Алі щодо ХДС. Вона виключила можливість коаліції з"Альтернативою для Німеччини".

Засновниця BSW Сара Вагенкнехт поставила умовою для альянсів на земельному рівні, що потенційні партнери по коаліції відкинуть ідею розміщення американських ракет середньої дальності в Німеччині та подальших поставок озброєнь в Україну. Що стосується зовнішньополітичних вимог, Мохамед Алі сказала, що тепер справа за "потенційними партнерами по коаліції" – передусім ХДС – "чи можуть вони собі це уявити".

"Сигнали" були почуті, зокрема, від прем'єр-міністра Саксонії Міхаеля Кречмера (ХДС), "що він також має таку позицію", сказала Мохаммед Алі.

В обох землях новостворена BSW досягла двозначних результатів на виборах.

У своїй першій реакції на земельні вибори канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав до формування "стабільних урядів без правих екстремістів".

За попередніми даними виборчої комісії, "Альтернатива для Німеччини" здобула 32,8% голосів і вперше в історії перемогла на земельних виборах. Її найближчий суперник – ХДС – набрав лише 23,6%.

У Саксонії незначну перевагу здобув ХДС з 31,9%, "АдН" друга з 30,6%.

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