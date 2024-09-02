Премьер Саксонии допустил возможность коалиции с партией "подруги Путина" Вагенкнехт

Премьер-министр немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер считает, что коалиция между его Христианско-демократическим союзом, Социал-демократической партией и "Альянсом Сары Вагенкнехт" (BSW) возможна после местных выборов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

"Это будет нелегко, это займет время, но это возможно", – сказал он в эфире Deutschlandfunk.

"Я хочу служить этой земле, я хочу дать этой земле стабильное правительство", – подчеркнул Кречмер, у которого хорошие шансы остаться премьер-министром своей земли. Однако путь к этому будет нелегким и может означать месяцы переговоров с потенциальными партнерами по коалиции.

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По поводу возможного сотрудничества с BSW он сказал: "Мы формируем коалицию не с госпожой Вагенкнехт, а с людьми, которые были избраны в парламент земли Саксония".

Как сообщалось, ультралевый "Альянс Сары Вагенкнехт" хочет поднять вопрос внешней политики на переговорах о возможном участии в правительственных коалициях в Саксонии и Тюрингии.

Хотя такие вопросы решаются на федеральном уровне, правительства земель могут выразить свою позицию и, например, в инициативах в Бундесрат (верхняя палата немецкого парламента), заявила солидер партии Амира Мохамед Али.

Такие вопросы, как отказ от размещения американских ракет в Германии или дипломатия в войне в Украине, являются важными для ее партии, говорит Мохамед Али.

В обеих землях новосозданная BSW достигла двузначных результатов на выборах.

В своей первой реакции на земельные выборы канцлер Германии Олаф Шольц призвал к формированию "стабильных правительств без правых экстремистов".

По предварительным данным избирательной комиссии, "Альтернатива для Германии" получила 32,8% голосов и впервые в истории победила на земельных выборах. Ее ближайший соперник – ХДС – набрал лишь 23,6%.

В Саксонии незначительное преимущество получил ХДС с 31,9%, "Альтернатива для Германии" – вторая с 30,6%.

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