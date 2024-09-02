У Норвегії заявили про пошкодження офісу церковної допомоги країни внаслідок удару РФ

Міністерство закордонних справ Норвегії засудило російський масований удар по території України у ніч проти 2 вересня та заявило, що під час атаки Росія пошкодила офіс Норвезької церковної допомоги.

Про це відомство написало в X (Twitter), передає "Європейська правда".

У МЗС Норвегії наголосили, що "цивільні особи не є законними цілями". У відомстві розповіли, що під час атаки був пошкоджений офіс Норвезької церковної допомоги

"Невинні українські школярі та інші цивільні особи страждають від жорстоких хвиль нападів Росії на Київ та решту території країни, що відбуваються останнім часом", – написали у МЗС країни.

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Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба після ранкової атаки РФ повторно закликав західних партнерів зняти обмеження на удари по військових цілях в глибині російської території.

2 вересня Росія атакувала Україну 58 повітряними цілями: 35 ракетами різних типів та 23 безпілотниками. Силам оборони вдалося збити дев'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/KN-23, 13 крилатих ракет Х-101 та 20 "шахедів", повідомляли Повітряні сили.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що під час ранкового обстрілу Києва з боку російських військ суттєвих пошкоджень зазнав ісламський культурний центр в одній зі столичних мечетей.

Зауважимо, польська авіація та літаки союзників були підняті в повітря сьогодні рано вранці для забезпечення безпеки польського повітряного простору після того, як Росія розпочала масовані удари по Україні.