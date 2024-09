Прем’єр Нідерландів прибув із неоголошеним візитом у Запоріжжя

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф у понеділок, 2 вересня, прибув у Запоріжжя.

Про це стало відомо з посту українського президента Володимира Зеленського в соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що разом зі Схоофом відвідав "перший тематичний урок в одному з навчальних закладів міста", де лідери поспілкувалися з учнями.

Zaporizhzhia. Together with Dutch Prime Minister Dick Schoof @MinPres, we visited the first thematic lesson at one of the city's schools.



We spoke with the students and congratulated them on the first day of the school year.



We are proud of our heroic schoolchildren who,… pic.twitter.com/bOAsvQqdvp

Реклама: