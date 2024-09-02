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Прем’єр Нідерландів прибув із неоголошеним візитом у Запоріжжя

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Новини — Понеділок, 2 вересня 2024, 16:04 — Олег Павлюк

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф у понеділок, 2 вересня, прибув у Запоріжжя.

Про це стало відомо з посту українського президента Володимира Зеленського в соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що разом зі Схоофом відвідав "перший тематичний урок в одному з навчальних закладів міста", де лідери поспілкувалися з учнями.

Про візит нідерландського прем’єра раніше не повідомлялось – імовірно, з міркувань безпеки. Це його перший візит в Україну після складання присяги на початку липня.

Нідерландська сторона наразі не коментувала поїздку Схоофа до України.

Відомо, що новий уряд Нідерландів продовжує політику попередників стосовно військової та іншої підтримки Києва.

Детальніше про це читайте в архівному тексті "ЄвроПравди".

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