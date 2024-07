Новий прем’єр Нідерландів, призначений після перемоги Вілдерса, запевнив у підтримці України

Новий прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, який очолив уряд після перемоги ультраправих на виборах, розповів про першу розмову з президентом України Володимиром Зеленським, у якій він запевнив у подальшій підтримці Києва.

Про це прем'єр написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

У своєму повідомленні він зазначив, що під час цього спілкування Зеленський привітав новий уряд Нідерландів, а він підтвердив тверду підтримку України з боку своєї країни.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну політично, військово і фінансово проти російської агресії, чого б це не коштувало і скільки б це не потребувало", – заявив Схооф.

