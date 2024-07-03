Новий прем’єр Нідерландів, призначений після перемоги Вілдерса, запевнив у підтримці України

Новий прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, який очолив уряд після перемоги ультраправих на виборах, розповів про першу розмову з президентом України Володимиром Зеленським, у якій він запевнив у подальшій підтримці Києва.

Про це прем'єр написав у соцмережі Х (Twitter), пише "Європейська правда".

У своєму повідомленні він зазначив, що під час цього спілкування Зеленський привітав новий уряд Нідерландів, а він підтвердив тверду підтримку України з боку своєї країни.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну політично, військово і фінансово проти російської агресії, чого б це не коштувало і скільки б це не потребувало", – заявив Схооф.

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📞: I just had a first conversation with President @ZelenskyyUA of Ukraine. He offered his congratulations on the new Dutch government, and I assured him that the Netherlands’ support for his country is rock solid; we will continue to support Ukraine politically, militarily and… – Dick Schoof (@MinPres) July 3, 2024

Також в ході розмови обговорили майбутній саміт НАТО, запланований на наступний тиждень у Вашингтоні, де прем'єр-міністр з нетерпінням очікує особистої зустрічі з президентом Зеленським.

Новий прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф та інші члени уряду 2 липня склали присягу. Новий нідерландський уряд був сформований після беззаперечної перемоги на виборах ультраправої Партії свободи Грета Вілдерса.

Однак, за підсумками коаліційних домовленостей важливі для України посади очільника МЗС та міністра оборони не дісталися представникам ультраправої Партії свободи. Дік Схооф, колишній бос нідерландської розвідки, не належить до жодної політичної партії.

Також у вівторок стало відомо, що Нідерланди найближчим часом розпочнуть поставку Україні першого із 24 обіцяних винищувачів F-16.

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