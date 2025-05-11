Мерц висловився за підхід "спершу припинення вогню, потім перемовини"

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наполягає, що Росія має погодитись на паузу у бойоових діях, перш ніж почнуться якісь перемовини про можливі формати завершення війни.

Про це повідомляє dpa, пише "Європейська правда".

Мерц у неділю 11 травня заявив, що домовленість про припинення вогню має передувати подальшим перемовинам між РФ та Україною.

"Ми очікуємо від Москви, що вона зараз погодиться на припинення вогню зараз. Тоді це уможливить серйозну розмову. Спершу має замовкнути зброя, тоді можуть початися розмови", – сказав канцлер у коментарях у Берліні після повернення зі своєї першої поїздки до Києва.

Фрідріх Мерц нагадав, що Україна давно погодилась на пропозицію США про 30-денне безумовне перемир’я.

"Це позитивний сигнал, що російська сторона подала сигнал про готовність говорити. Але цього ще недостатньо", – сказав він.

Президент Франції Емманюель Макрон зазначив, що готовність Путіна почати прямі переговори у Стамбулі є "першим кроком", але "цього недостатньо".

Як відомо, під час візиту до Києва 10 травня лідери "коаліції рішучих" висунули вимогу до Росії з 12 травня піти на безумовне припинення вогню на 30 днів. У разі відмови вони готові застосувати нові санкції та зазначили, що це будуть синхронізовані кроки Європи і США.

Після зустрічі "коаліції рішучих" президент Володимир Зеленський та лідери чотирьох європейських країн – Німеччини, Франції, Польщі та Британії – провели телефонну розмову з Дональдом Трампом.

Очільник Кремля Владімір Путін ніяк не відповів на пропозицію 30-денної паузи у бойових діях, але заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.