Премьер Нидерландов прибыл в Запорожье с необъявленным визитом

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф в понедельник, 2 сентября, прибыл в Запорожье.

Об этом стало известно из поста украинского президента Владимира Зеленского в соцсетях, пишет "Европейская правда".

Зеленский отметил, что вместе со Схофом посетил "первый тематический урок в одном из учебных заведений города", где лидеры пообщались с учениками.

Zaporizhzhia. Together with Dutch Prime Minister Dick Schoof @MinPres, we visited the first thematic lesson at one of the city's schools.



We spoke with the students and congratulated them on the first day of the school year.



We are proud of our heroic schoolchildren who,… pic.twitter.com/bOAsvQqdvp

