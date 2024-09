Прем’єр Нідерландів у Запоріжжі оголосив пакет допомоги на понад 200 млн євро

Нідерландський прем’єр-міністр Дік Схооф у межах свого першого візиту до України на посаді 2 вересня побував у Запоріжжі, де оголосив про новий пакет підтримки Києва на понад 200 мільйонів євро.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у X (Twitter).

За словами Схоофа, під час візиту до Запоріжжя він запевнив, що Україна може розраховувати на подальшу підтримку та залучення Нідерландів. Прем’єр також висловив захоплення жителями міста, які продовжують жити за кілька десятків кілометрів від фронту.

"Ми повинні зробити все можливе, щоб допомогти Україні продовжувати йти вперед. Не лише на лінії фронту, але й у повсякденному житті людей. Саме тому Нідерланди надають новий значний пакет підтримки на суму понад 200 мільйонів євро", – анонсував він.

Реклама:

Ukraine can count on the Netherlands’ continuing support and engagement. That was my message to President @ZelenskyyUa today in Zaporizhzhia.



It is incredible to see how Ukrainians are carrying on with their lives and keeping their country going, in a city just a few dozen… pic.twitter.com/xJMnxqs3IF