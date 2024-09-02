Берлін запевняє в підтримці Києва після здобутків "АдН" у Саксонії та Тюрингії

У німецькому федеральному уряді запевняють, що попри високі показники ультраправої "Альтернативи для Німеччини" на виборах у східних землях Саксонія та Тюрингія політика щодо підтримки України не зміниться.

Про це у відповідь на запитання DW на брифінгу у понеділок, 2 вересня, заявила заступниця речниця уряду ФРН Крістіане Гоффманн, пише "Європейська правда".

Відповідаючи на питання, чи зміниться підтримка України Берліном з огляду на попередні хороші результати антиукраїнських партій на виборах у Саксонії та Тюрингії, Гоффманн підкреслила, що позиція федерального уряду "абсолютно чітка".

"Ми підтримуємо Україну в її оборонній боротьбі проти російської агресії. І ми робитимемо це, як на цьому уже неодноразово наголошували канцлер та інші урядовці, стільки, скільки потрібно – із задіянням дуже великомасштабних коштів у військовій, гуманітарній, фінансовій сферах. І, звісно, ми продовжимо це робити", – додала вона.

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За попередніми даними, у Тюрингії ультраправа "Альтернатива для Німеччини" здобула 32,8% голосів і вперше в історії перемогла на земельних виборах. Її найближчий суперник – консервативний Християнсько-демократичний союз (ХДС) – набрав лише 23,6%.

У Саксонії незначну перевагу здобув ХДС з 31,9%, "АдН" друга з 30,6%. Крім того, після уточнення результатів ультраправі втратили меншість, яка могла б блокувати утворення коаліції без них.

Однак після виборів в "Альтернативі для Німеччини" вже закликали переглянути політику Берліна стосовно України.

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