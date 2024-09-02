Берлин уверяет в поддержке Киева после достижений "АдГ" в Саксонии и Тюрингии

В немецком федеральном правительстве уверяют, что несмотря на высокие показатели ультраправой "Альтернативы для Германии" на выборах в восточных землях Саксония и Тюрингия политика по поддержке Украины не изменится.

Об этом в ответ на вопрос DW на брифинге в понедельник, 2 сентября, заявила заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Кристиане Хоффманн, пишет "Европейская правда".

Отвечая на вопрос, изменится ли поддержка Украины Берлином, учитывая предыдущие хорошие результаты антиукраинских партий на выборах в Саксонии и Тюрингии, Хоффманн подчеркнула, что позиция федерального правительства "абсолютно четкая".

"Мы поддерживаем Украину в ее оборонительной борьбе против российской агрессии. И мы будем делать это, как это уже неоднократно подчеркивали канцлер и другие чиновники, столько, сколько нужно – с задействованием очень крупномасштабных средств в военной, гуманитарной, финансовой сферах. И, конечно, мы продолжим это делать", – добавила она.

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По предварительным данным, в Тюрингии ультраправая "Альтернатива для Германии" получила 32,8% голосов и впервые в истории победила на земельных выборах. Ее ближайший соперник – консервативный Христианско-демократический союз (ХДС) – набрал лишь 23,6%.

В Саксонии незначительное преимущество получил ХДС с 31,9%, "АдГ" – вторая с 30,6%. Кроме того, после уточнения результатов ультраправые потеряли меньшинство, которое могло бы блокировать образование коалиции без них.

Тем не менее после выборов в "Альтернативе для Германии" уже призвали пересмотреть политику Берлина в отношении Украины.

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