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Зеленський обговорив зі Схоофом можливість інвестицій в українську далекобійну зброю

Новини — Понеділок, 2 вересня 2024, 18:38 — Марія Ємець

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у розмові з прем’єром Нідерландів Діком Схоофом піднімав питання про інвестиції у виробництво власної української далекобійної зброї. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на спільній пресконференції лідерів у Запоріжжі. 

Зеленського запитали про роботу української влади над тим, щоб компенсувати проблеми з постачанням західних далекобійних спроможностей або обмеженнями на застосування цих засобів. 

Він зазначив, що це питання обговорювалося на зустрічі з Діком Схоофом. 

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"Ми почали виробляти наші далекобійні дрони, а також почали працювати над ракетною програмою – і також результативно. На сьогодні нам потрібні гроші – вкладати гроші в наше виробництво. Я ділився з прем’єр-міністром і іншими партнерами. Ми працюємо над тим, щоб ми могли отримати відповідні гроші", – розповів Зеленський.

"У нас в державі на сьогодні цих грошей не вистачає для масового виробництва. Тобто, ми виробляємо вже дуже велику кількість далекобійних дронів. А для того, щоб випереджати Росію – треба більше, треба швидше", – додав президент. 

Зеленський також коментував ситуацію з дозволами партнерів на використання Україною їхньої далекобійної зброї для ударів в глибину російської території та пояснив, що питання – не лише про отримання дозволів, а й наданням таких засобів ураження. 

Нагадаємо, Дік Схооф під час свого першого візиту в Україну оголосив пакет допомоги на понад 200 млн євро.

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