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Зеленський про удари вглиб РФ: Потрібен не лише дозвіл, а й відповідна зброя

Новини — Понеділок, 2 вересня 2024, 18:34 — Олег Павлюк

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання про удари західною зброєю по військових цілях у Росії пов’язане з отриманням не лише дозволу відповідної країни, а й далекобійних засобів ураження від неї.

Про це він сказав на пресконференції з нідерландським прем’єр-міністром Діком Схоофом у Запоріжжі у понеділок, 2 вересня, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що Україна працює над отриманням дозволу на далекобійні удари по цілях у Росії з партнерами, які мають відповідні засоби – він перелічив США, Велику Британію, Францію та Німеччину.

Однак, він додав, що самого лише дозволу "також мало".

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"Якщо одна з цих країн, наприклад, дозволила (удари. – Ред.), і такі меседжі вже є дипломатичними каналами, а також у медіа – ми повинні знати, чи дала ця країна на цей момент відповідну зброю. Тобто потрібен не тільки дозвіл, потрібно ще отримати це (зброю. – Ред.)", – пояснив президент.

Кулеба після атаки РФ закликав Захід зняти обмеження на удари вглиб російської території

Глава держави додав, що існували "домовленості, що ми все це отримаємо", але відмовився уточнювати, про що йдеться.

"Тут два питання, над якими ми працюємо (отримання дозволу і засобів ураження. – Ред.). Але дивимось на це більш позитивно на сьогодні", – підсумував Зеленський.

Цього року США вперше дозволили Україні застосовувати передану ними зброю для ударів у прикордонних російських регіонах, із яких здійснюються атаки на українські міста.

Водночас Київ наполягає, що дозвіл має поширюватись і на цілі вглибині російської території, зокрема аеродроми, де базуються винищувачі – носії далекобійних ракет, які Україна наразі не може уразити.

Раніше в понеділок глава МЗС Дмитро Кулеба після ранкової атаки РФ повторно закликав західних партнерів зняти обмеження на удари по військових цілях вглибині російської території.

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Зеленський Війна з РФ
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