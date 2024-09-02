Зеленський про удари вглиб РФ: Потрібен не лише дозвіл, а й відповідна зброя

Президент Володимир Зеленський заявив, що питання про удари західною зброєю по військових цілях у Росії пов’язане з отриманням не лише дозволу відповідної країни, а й далекобійних засобів ураження від неї.

Про це він сказав на пресконференції з нідерландським прем’єр-міністром Діком Схоофом у Запоріжжі у понеділок, 2 вересня, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський зазначив, що Україна працює над отриманням дозволу на далекобійні удари по цілях у Росії з партнерами, які мають відповідні засоби – він перелічив США, Велику Британію, Францію та Німеччину.

Однак, він додав, що самого лише дозволу "також мало".

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"Якщо одна з цих країн, наприклад, дозволила (удари. – Ред.), і такі меседжі вже є дипломатичними каналами, а також у медіа – ми повинні знати, чи дала ця країна на цей момент відповідну зброю. Тобто потрібен не тільки дозвіл, потрібно ще отримати це (зброю. – Ред.)", – пояснив президент.

Глава держави додав, що існували "домовленості, що ми все це отримаємо", але відмовився уточнювати, про що йдеться.

"Тут два питання, над якими ми працюємо (отримання дозволу і засобів ураження. – Ред.). Але дивимось на це більш позитивно на сьогодні", – підсумував Зеленський.

Цього року США вперше дозволили Україні застосовувати передану ними зброю для ударів у прикордонних російських регіонах, із яких здійснюються атаки на українські міста.

Водночас Київ наполягає, що дозвіл має поширюватись і на цілі вглибині російської території, зокрема аеродроми, де базуються винищувачі – носії далекобійних ракет, які Україна наразі не може уразити.

Раніше в понеділок глава МЗС Дмитро Кулеба після ранкової атаки РФ повторно закликав західних партнерів зняти обмеження на удари по військових цілях вглибині російської території.