Зеленский обсудил со Схоофом возможность инвестиций в украинское дальнобойное оружие

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в разговоре с премьером Нидерландов Диком Схоофом поднимал вопрос об инвестициях в производство собственного украинского дальнобойного оружия.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции лидеров в Запорожье.

Зеленского спросили о работе украинской власти над тем, чтобы компенсировать проблемы с поставками западных дальнобойных возможностей или ограничениями на применение этих средств.

Он отметил, что этот вопрос обсуждался на встрече с Диком Схоофом.

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"Мы начали производить наши дальнобойные дроны, а также начали работать над ракетной программой – и также результативно. На сегодня нам нужны деньги – вкладывать деньги в наше производство. Я делился с премьер-министром и другими партнерами. Мы работаем над тем, чтобы мы могли получить соответствующие деньги", – рассказал Зеленский.

"У нас в государстве на сегодня этих денег не хватает для массового производства. То есть, мы производим уже очень большое количество дальнобойных дронов. А для того, чтобы опережать Россию – надо больше, надо быстрее", – добавил президент.

Зеленский также комментировал ситуацию с разрешениями партнеров на использование Украиной их дальнобойного оружия для ударов в глубину российской территории и пояснил, что вопрос – не только о получении разрешений, но и предоставлением таких средств поражения.

Напомним, Дик Схооф во время своего первого визита в Украину объявил пакет помощи на более 200 млн евро.