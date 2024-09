Дослідники зі США виявили місце розгортання "невразливої" ядерної ракети РФ

Російська крилата ракета на ядерній енергетичній установці "Буревісник", яку Владімір Путін називав здатною обходити всі системи протиракетної оборони, ймовірно, розгорнуть під російською Вологдою.

Такого висновку дійшли американські дослідники Декер Евелет та Джеффрі Льюїс, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Евелет, аналітик дослідницької та аналітичної організації CNA, разом із Льюїсом з Інституту міжнародних досліджень Міддлбері в Монтереї проаналізував супутникові знімки компанії Planet Labs за 26 липня та ідентифікував будівництво нових об’єктів біля сховища ядерних боєголовок у районі військового містечка Вологда-20.

За оцінкою Евелета, йдеться про дев'ять горизонтальних пускових майданчиків, розташованих трьома групами всередині високих берм, призначених для захисту від атаки або детонації внаслідок випадкового вибуху.

I've been at it again. Russia is building a deployment facility likely for the operation of the Burevestnik nuclear cruise missile at a nuclear warhead storage facility outside Vologda. https://t.co/XoOFeCFbup