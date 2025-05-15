У Британії засудили трьох екстремістів за підготовку теракту проти мечетей і синагог

У середу, 14 травня, британський суд визнав трьох ультраправих екстремістів винними у підготовці теракту, спрямованого проти мечетей або синагог.

Про це пише Reuters із посиланням на дані британської поліції, передає "Європейська правда".

Британські правоохоронці пишуть, що Броган Стюарт, Марко Піццетту (обом по 25 років) та Крістофер Рінгроуз (34 роки) планували напад у межах ідеї так званої "расової війни".

Як повідомляє поліція, усіх трьох було заарештовано ще в лютому 2024 року. Під час розслідування виявилося, що вони зберігали інформацію, яка може бути використана для підготовки терористичних дій. Крім того, пишуть правоохоронці, Рінгроуз виготовив компонент для вогнепальної зброї, надрукованої на 3D-принтері – FGC9.

Попри те, що обвинувачені заперечували свою провину, присяжні суду в Шеффілді визнали їх винними за всіма пунктами, вирок мають оголосити 17 липня.

"Сьогодні Стюарт, Піццетту та Рінгроуз були справедливо визнані винними у кількох терористичних злочинах", – заявив начальник детективів Джеймс Данкерлі, керівник Підрозділу з протидії тероризму Північно-Східного регіону.

Данкерлі наголосив, що це була група, яка "сповідувала огидні расистські погляди та закликала до насильства на підтримку своєї крайньої правої ідеології".

"У суді вони намагались захищатись, мовляв, усе це було фантазіями або нешкідливими розмовами, однак усі троє вжили реальних кроків, щоб спланувати та підготувати напад на невинних громадян", – додав він.

Прокурор Джонатан Сандіфорд розповів присяжним, що підсудні висловлювали захоплення Адольфом Гітлером і виконавцями відомих терористичних нападів, а також ненависть до небілих людей, особливо мусульман і мігрантів.

"Вони вірили, що незабаром неминуче настане час расової війни між білою расою та іншими расами", – сказав Сандіфорд.

Серед сотень повідомлень, надісланих трійцею, зокрема в групі Telegram під назвою "Einsatz 14", обвинувачені обговорювали страту тодішнього прем'єр-міністра Ріші Сунака та катування імамів (голова мусульманської громади).

Нагадаємо, днями у Лондоні затримали чоловіка з ножем, який, як вважають, збирався пробратися на територію дипмісії Ізраїлю.

4 травня писали, що британська поліція по боротьбі з тероризмом заарештувала п'ятьох чоловіків за підозрою в терористичних злочинах, що планували напад "на певне приміщення".