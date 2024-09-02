Исследователи из США обнаружили место развертывания "неуязвимой" ядерной ракеты РФ

Российская крылатая ракета на ядерной энергетической установке "Буревестник", которую Владимир Путин называл способной обходить все системы противоракетной обороны, вероятно, развернут под российской Вологдой.

К такому выводу пришли американские исследователи Декер Эвелет и Джеффри Льюис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Эвелет, аналитик исследовательской и аналитической организации CNA, вместе с Льюисом из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее проанализировал спутниковые снимки компании Planet Labs за 26 июля и идентифицировал строительство новых объектов возле хранилища ядерных боеголовок в районе военного городка Вологда-20.

По оценке Эвелета, речь идет о девяти горизонтальных пусковых площадках, расположенных тремя группами внутри высоких берм, предназначенных для защиты от атаки или детонации в результате случайного взрыва.

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I've been at it again. Russia is building a deployment facility likely for the operation of the Burevestnik nuclear cruise missile at a nuclear warhead storage facility outside Vologda. https://t.co/XoOFeCFbup – Decker Eveleth (@dex_eve) September 2, 2024

Он рассказал Reuters, что этот объект, расположенный в 475 километрах к северу от Москвы, "предназначен для большой стационарной ракетной системы, а единственной большой стационарной ракетной системой, которую они (Россия. – Ред.) сейчас разрабатывают, является „Буревестник".

Эвелет и Льюис считают, что развертывание "Буревестника" под Вологдой, где расположены ядерные заряды, позволит российским военным быстро запустить оружие в случае необходимости.

О системе 9М370 "Буревестник", которую НАТО идентифицирует как SSC-X-9 Skyfall, впервые стало известно в 2018 году. Тогда Владимир Путин заявил, что она имеет почти неограниченную дальность полета и может обойти американскую противоракетную оборону, но эксперты ставят под сомнение такие утверждения.

По данным правозащитной Инициативы по противодействию ядерной угрозе (NTI), с 2016 года состоялись по меньшей мере 13 испытаний "Буревестника", из которых только два были частично успешными. Во время одного из неудачных испытаний в 2019-м, когда пытались забрать незащищенный ядерный реактор, произошел взрыв и погибли по меньшей мере пять человек.

О технических характеристиках "Буревестника" также известно немного. Сам Путин говорил, что ракета имеет почти неограниченный радиус действия, хотя эксперты называют число в 23 тысячи километров. Кроме того, они считают, что "Буревестник" будет лететь на дозвуковой скорости, поэтому его смогут зафиксировать в полете.

Сообщение относительно "Буревестника" появилось после заявлений заместителя главы российского МИД Павла Рябкова о том, что Россия изменит свою ядерную доктрину на основе анализа последних конфликтов и действий Запада в связи с войной против Украины.