Исследователи из США обнаружили место развертывания "неуязвимой" ядерной ракеты РФ

Российская крылатая ракета на ядерной энергетической установке "Буревестник", которую Владимир Путин называл способной обходить все системы противоракетной обороны, вероятно, развернут под российской Вологдой.

К такому выводу пришли американские исследователи Декер Эвелет и Джеффри Льюис, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Эвелет, аналитик исследовательской и аналитической организации CNA, вместе с Льюисом из Института международных исследований Миддлбери в Монтерее проанализировал спутниковые снимки компании Planet Labs за 26 июля и идентифицировал строительство новых объектов возле хранилища ядерных боеголовок в районе военного городка Вологда-20.

По оценке Эвелета, речь идет о девяти горизонтальных пусковых площадках, расположенных тремя группами внутри высоких берм, предназначенных для защиты от атаки или детонации в результате случайного взрыва.

I've been at it again. Russia is building a deployment facility likely for the operation of the Burevestnik nuclear cruise missile at a nuclear warhead storage facility outside Vologda. https://t.co/XoOFeCFbup