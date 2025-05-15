Сибіга зустрівся із главами МЗС Німеччини, Польщі та Франції

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів зустріч зі своїми колегами з Німеччини, Польщі та Франції.

Про це повідомляє МЗС, пише "Європейська правда".

Вранці 15 травня Сибіга зустрівся з очільниками МЗС Франції, Німеччини та Польщі – Жаном-Ноелем Барро, Йоганном Вадефулем та Радославом Сікорським.

Під час зустрічі глава українського МЗС підтвердив відданість президента України Володимира Зеленського просуванню мирних зусиль та поінформував партнерів про останні події на полі бою та на дипломатичному фронті.

"Ми скоординували наші наступні кроки, продовжили співпрацю зі Сполученими Штатами та зусилля, спрямовані на забезпечення довгострокового миру і безпеки в Україні та в усій Європі", – зазначив він.

Також Сибіга наголосив на необхідності посилення тиску на Москву з метою примусу до миру.

Як відомо, Сибіга перебуває у Туреччині, де в ці дні в Анталії проходить неформальна зустріч міністрів країн НАТО. Він уже зустрівся з турецьким візаві Хаканом Фіданом, а також із державним секретарем США Марко Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом в турецькому місті Анталія.

Окрім цього, український міністр скоординував зусилля щодо "мирного процесу" з генсеком НАТО Марком Рютте.