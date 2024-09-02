У ФРН серед вільних демократів ширяться заклики вийти з коаліції після провалу на виборах

Низова ініціатива Wekkruf ("Пробудження") Вільної демократичної партії Німеччини закликало лідера, федерального міністра фінансів Крістіана Лінднера вийти з урядової коаліції після провалу політсили на регіональних виборах у Саксонії та Тюрингії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

У своєму листі до Лінднера та генерального секретаря вільних демократів Біджана Джір-Сарая Wekkruf закликає до виходу ВДП із федеральної урядової коаліції або ж відставки лідера політсили.

"Ми поважаємо і шануємо Вашу прихильність до повернення ВДП до Бундестагу. Але якщо ви зараз не усвідомлюєте, що, продовжуючи йти цим руйнівним курсом, ви знову виведете нас на дно, ми попросимо вас піти", – цитує листа Spiegel.

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У групі вважають, що кращим лідером вільних демократів наразі може бути генеральний секретар Джір-Сарай як "людина центру, людина, яка може об'єднати різні течії в нашій партії".

Сам Лінднер заявив, що рішення стосовно стратегічного курсу Вільної демократичної партії буде ухвалювати після виборів у землі Бранденбург, які відбудуться менш як через три тижні. Spiegel вважає малоймовірним, що міністр фінансів прислухається до закликів Wekkruf.

На земельних виборах у Саксонії та Тюрингії ВДП провалилась і вилетіла із земельних парламентів (ландтагів), натомість суттєво свої позиції покращила ультраправа "Альтернатива для Німеччини". У Тюрингії партія вперше в історії перемогла на місцевих виборах.

Одразу після виборів в "АдН" вже закликали переглянути політику Берліна стосовно України.

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