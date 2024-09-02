В ФРГ среди свободных демократов появились призывы выйти из коалиции после провала на выборах

Низовая инициатива Wekkruf ("Пробуждение") Свободной демократической партии Германии призвало лидера, федерального министра финансов Кристиана Линднера выйти из правительственной коалиции после провала политсилы на региональных выборах в Саксонии и Тюрингии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Spiegel.

В своем письме к Линднеру и генеральному секретарю свободных демократов Биджану Джир-Сараю Wekkruf призывает к выходу СвДП из федеральной правительственной коалиции или отставке лидера политсилы.

"Мы уважаем и уважаем Вашу приверженность к возвращению СвДП в Бундестаг. Но если вы сейчас не осознаете, что, продолжая идти этим разрушительным курсом, вы снова выведете нас на дно, мы попросим вас уйти", – цитирует письмо Spiegel.

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В группе считают, что лучшим лидером свободных демократов сейчас может быть генеральный секретарь Джир-Сарай как "человек центра, человек, который может объединить различные течения в нашей партии".

Сам Линднер заявил, что решение относительно стратегического курса Свободной демократической партии будет принимать после выборов в земле Бранденбург, которые состоятся менее чем через три недели. Spiegel считает маловероятным, что министр финансов прислушается к призывам Wekkruf.

На земельных выборах в Саксонии и Тюрингии СвДП провалилась и вылетела из земельных парламентов (ландтагов), зато существенно свои позиции улучшила ультраправая "Альтернатива для Германии". В Тюрингии партия впервые в истории победила на местных выборах.

Сразу после выборов в "АдГ" уже призвали пересмотреть политику Берлина в отношении Украины.

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