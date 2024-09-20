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У польській Нижній Сілезії під час укріплення берегів перед повінню знайшли старий снаряд

Новини — П'ятниця, 20 вересня 2024, 10:29 — Марія Ємець

У селі неподалік польського Вроцлава під час робіт, пов’язаних з підготовкою до повені, виявили нерозірваний снаряд часів Другої світової війни. 

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда". 

Про інцидент доповіли у п’ятницю на зустрічі кризової команди у Вроцлаві. Нерозірваний снаряд виявили у селі Ураз (Нижня Сілезія) прямо у піску, який засипали у мішки для спорудження укріплень від води. 

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На місце негайно прибули військові, решту піску перевірили перед тим, як волонтери продовжили роботу.

Нагадаємо, у четвер у Вроцлав приїздила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, щоб засвідчити підтримку Польщі на тлі повеней.

Вона анонсувала надання доступу до 10 млрд євро з Фонду згуртованості для усіх країн Центрально-Східної Європи, які останніми днями постраждали від повеней.

На початку вересня через знайдені старі боєприпаси евакуйовували мешканців окремих кварталів Познані і Щецина.

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