В польской Нижней Силезии во время укрепления берегов перед наводнением нашли старый снаряд

В селе неподалеку от польского Вроцлава во время работ, связанных с подготовкой к наводнению, обнаружили неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Об инциденте доложили в пятницу на встрече кризисной команды во Вроцлаве. Неразорвавшийся снаряд обнаружили в селе Ураз (Нижняя Силезия) прямо в песке, который засыпали в мешки для сооружения укреплений от воды.

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На место немедленно прибыли военные, остальной песок проверили перед тем, как волонтеры продолжили работу.

Напомним, в четверг во Вроцлав приезжала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, чтобы засвидетельствовать поддержку Польши на фоне наводнений.

Она анонсировала предоставление доступа к 10 млрд евро из Фонда сплоченности для всех стран Центрально-Восточной Европы, которые в последние дни пострадали от наводнений.

В начале сентября из-за найденных старых боеприпасов эвакуировали жителей отдельных кварталов Познани и Щецина.