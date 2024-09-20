AP: Присутствие США на Ближнем Востоке выросло до 50 тысяч военных

США увеличивали военное присутствие на Ближнем Востоке в течение большей части прошлого года.

Об этом пишет агентство Associated Press со ссылкой на ознакомленных собеседников, передает "Европейская правда".

По словам собеседников агентства, развертывание военных сил США по региону служит защитой союзников, а также средством сдерживания атак.

Собеседник акцентировал, что дополнительные ресурсы помогли США патрулировать различные конфликтные зоны, включая операции против ИГИЛ в Ираке и Сирии, защищать Израиль и противодействовать угрозам со стороны поддерживаемых Ираном повстанцев-хуситов в Йемене, которые атакуют коммерческие суда в Красном море и запускают баллистические ракеты в сторону Израиля.

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В агентстве отметили, что обычно в Центральном командовании США на Ближнем Востоке находятся около 34 тысяч военнослужащих.

Этот уровень войск вырос в первые месяцы войны Израиля и ХАМАС примерно до 40 тысяч. Несколько недель назад общее количество выросло почти до 50 тысяч военных.

Журналисты отметили, что атаки между Израилем и "Хезболлой" резко участились и растет опасение, что конфликт может перерасти в войну.

Пока США официально "не сигнализировали об увеличении или изменении войск" в результате последних атак, отметило агентство.

Как известно, недавно министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о начале "новой фазы" войны, сосредоточив ее внимание на северном фронте против "Хезболлы" в Ливане.

В Ливане 17 и 18 сентября дистанционно взорвали пейджеры и другие средства связи, которые использует ливанская военизированная группировка "Хезболла". В результате погибли по меньшей мере 37 человек и почти три тысячи получили ранения.

Ранее в Венгрии уже опровергли информацию о том, что пейджеры для "Хезболлы" якобы изготовила венгерская компания BAC Consulting.

Накануне сообщалось, что спецслужбы в Болгарии и Норвегии начали расследование по факту возможной причастности к производству пейджеров, которыми пользовались представители военизированной группировки "Хезболла" в Ливане и которые были взорваны на этой неделе.