WSJ: У США визнали, що не зможуть досягти припинення вогню в Газі за Байдена

Американські посадовці визнали, що не зможуть досягти угоди про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС за президентства Джо Байдена.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у матеріалі Wall Street Journal.

Офіційні особи назвали дві основні причини такого песимізму щодо неможливості досягти угоди про припинення вогню в Газі найближчим часом.

Зокрема, каменем спотикання стало співвідношення кількості палестинських ув'язнених, яких Ізраїль має звільнити, щоб повернути додому утримуваних ХАМАС заручників.

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Інша проблема полягає в тому, що, за словами представників адміністрації Байдена, ХАМАС висуває вимоги, а потім відмовляється говорити "так" після того, як США та Ізраїль приймають їх. Така непоступливість сильно засмучує переговірників, які все частіше відчувають, що бойове угруповання не налаштоване на досягнення угоди.

Крім того, як зазначає видання, дипломатичні зусилля ускладнила ситуація з численними вибухами пейджерів і рацій членів угруповання "Хезболла" в Лівані.

Також лунає критика на адресу прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, якого звинувачують у підриві мирного процесу.

Як наслідок настрій усередині адміністрації США щодо ситуації на Близькому Сході став таким похмурим, яким він не був уже кілька місяців.

"Наразі немає жодних шансів на те, що це (досягнення мирної угоди. – Ред.) станеться. Усі перебувають у режимі очікування до закінчення виборів. Від їхніх результатів залежатиме, що може статися за наступної адміністрації", – сказав один з посадовців.

Раніше цього тижня представник Білого дому Джон Кірбі заявляв, що перспективи завершення угоди "лякають", і хоча адміністрація місяцями сигналізувала, що угода близька, він сказав, що "зараз ми не ближче до цього, ніж були навіть тиждень тому".

Проте він повторив, що адміністрація все ще працюватиме над досягненням дипломатичного прориву.

Деякі американські посадовці наголосили, що для досягнення прориву у відносинах між Ізраїлем і ХАМАС залишилося ще багато місяців, і багато що може змінитися в період до дня інавгурації нового президента США.

США все ще ведуть переговори з посередниками – Єгиптом і Катаром – про те, як вийти з глухого кута – і чи можна з нього взагалі вийти.

Один з посадовців сказав, що "було б безвідповідально" з боку адміністрації відмовитися від пошуків угоди, яка принесе хоча б тимчасове полегшення в регіон.

Але він також висловив розчарування ізраїльтянами та ХАМАС.

"Як ми й говорили від самого початку, це потребуватиме лідерства та компромісу і ми закликаємо всі сторони продемонструвати це", – зазначив посадовець.

Закликаючи до спокою на Близькому Сході, керівники США заявили, що вони та їхні союзники чинять прямий тиск на Ізраїль, Іран та інші країни, щоб уникнути ескалації конфлікту.

За даними ЗМІ, присутність США на Близькому Сході протягом більшої частини минулого року зросла до 50 тисяч військових.