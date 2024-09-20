WSJ: В США признали, что не смогут достичь прекращения огня в Газе при Байдене

Американские чиновники признали, что не смогут достичь соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС при президентстве Джо Байдена.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в материале Wall Street Journal.

Официальные лица назвали две основные причины такого пессимизма относительно невозможности достичь соглашения о прекращении огня в Газе в ближайшее время.

В частности, камнем преткновения стало соотношение количества палестинских заключенных, которых Израиль должен освободить, чтобы вернуть домой удерживаемых ХАМАС заложников.

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Другая проблема заключается в том, что, по словам представителей администрации Байдена, ХАМАС выдвигает требования, а затем отказывается говорить "да" после того, как США и Израиль принимают их. Такая неуступчивость сильно расстраивает переговорщиков, которые все чаще чувствуют, что боевая группировка не настроена на достижение соглашения.

Кроме того, как отмечает издание, дипломатические усилия осложнила ситуация с многочисленными взрывами пейджеров и раций членов группировки "Хезболла" в Ливане.

Также звучит критика в адрес премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в подрыве мирного процесса.

В результате настроение внутри администрации США относительно ситуации на Ближнем Востоке стало таким мрачным, каким оно не было уже несколько месяцев.

"Сейчас нет никаких шансов на то, что это (достижение мирного соглашения. – Ред.) произойдет. Все находятся в режиме ожидания до окончания выборов. От их результатов будет зависеть, что может произойти при следующей администрации", – сказал один из чиновников.

Ранее на этой неделе представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что перспективы завершения сделки "пугают", и хотя администрация месяцами сигнализировала, что соглашение близко, он сказал, что "сейчас мы не ближе к этому, чем были даже неделю назад".

Однако он повторил, что администрация все еще будет работать над достижением дипломатического прорыва.

Некоторые американские чиновники отметили, что для достижения прорыва в отношениях между Израилем и ХАМАС осталось еще много месяцев, и многое может измениться в период до дня инаугурации нового президента США.

США все еще ведут переговоры с посредниками – Египтом и Катаром – о том, как выйти из тупика – и можно ли из него вообще выйти.

Один из чиновников сказал, что "было бы безответственно" со стороны администрации отказаться от поисков соглашения, которое принесет хотя бы временное облегчение в регион.

Но он также выразил разочарование израильтянами и ХАМАС.

"Как мы и говорили с самого начала, это потребует лидерства и компромисса и мы призываем все стороны продемонстрировать это", – отметил чиновник.

Призывая к спокойствию на Ближнем Востоке, руководители США заявили, что они и их союзники оказывают прямое давление на Израиль, Иран и другие страны, чтобы избежать эскалации конфликта.

По данным СМИ, присутствие США на Ближнем Востоке в течение большей части прошлого года выросло до 50 тысяч военных.