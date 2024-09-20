Фон дер Ляйен о 35 млрд евро кредита: Украина будет решать, как его использовать

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла подробности того, как Украина может использовать предоставленный ЕС кредит в размере 35 млрд евро в рамках согласованного странами G7 плана кредитования на 50 млрд долларов с использованием замороженных активов РФ.

Об этом она сказала во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, сообщает "Европейская правда".

По словам фон дер Ляйен, ЕС сможет предоставить этот кредит очень быстро, и очень важно, что он поступит непосредственно в национальный бюджет Украины.

"Это позволит улучшить макрофинансовую стабильность Украины и предоставит вам значительное и крайне необходимое фискальное пространство. Вы будете решать, как лучше использовать средства, обеспечивая максимальную гибкость для удовлетворения ваших потребностей", – отметила она.

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Президент Еврокомиссии подчеркнула, что это высвободит больше украинских национальных ресурсов для укрепления, в частности, военного потенциала, для защиты от российской агрессии.

"Для нас было и есть важным то, что мы действуем быстро, потому что срочность очевидна, и этот шаг сейчас дает возможность завершить процедуры, которые, конечно, включают Раду и парламент, до конца года, и тогда кредит будет в вашем распоряжении", – добавила фон дер Ляйен.

Ранее фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия предоставит Украине кредит в размере до 35 млрд евро в рамках согласованного странами G7 плана кредитования на 50 млрд долларов с использованием замороженных активов РФ.

Напомним, речь идет о плане кредита для Украины объемом 50 млрд долларов, согласованном лидерами G7, который будет погашаться за счет прибыли от инвестирования замороженных российских активов. Однако после того между ЕС и США остались разногласия относительно деталей.

В частности, неофициально сообщалось, что растущая популярность кандидата в президенты США Камалы Харрис снизила перспективы быстрого согласования условий предоставления Украине кредита в размере 50 млрд долларов.