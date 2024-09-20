Пассажирский самолет незапланированно сел в Копенгагене из-за мыши на борту

Пассажирский самолет Scandinavian Airlines был вынужден совершить незапланированную посадку в Копенгагене из-за обнаружения на борту мыши.

Об этом сообщает AFP, информирует "Европейская правда".

Самолет совершал рейс из Осло в Малагу. Во время полета на борту обнаружили мышь, что заставило самолет прервать полет и приземлиться в Копенгагене.

Вероятно, грызун попал в обед одного из пассажиров.

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"В соответствии с нашими процедурами, самолет был заменен для проверки. Такое случается крайне редко", – сказал агентству AFP представитель норвежской авиакомпании SAS Ойстейн Шмидт.

Один из пассажиров написал в соцсетях, что женщина, которая летела рядом с ним, "открыла свою еду, и оттуда выскочила мышь".

Пассажиров доставили в Малагу другим рейсом.

"Мы установили процедуры для таких ситуаций, которые также включают проверку с нашими поставщиками, чтобы гарантировать, что это больше не повторится", – сказал Шмидт.

На прошлой неделе пассажиры аэропорта Дублина столкнулись с очередями и задержкой рейсов после внезапного отключения электроэнергии, которое повлекло перебои в работе.

Перед тем самолет, следовавший в Германию, экстренно сел в Турции из-за сообщения о якобы бомбе на борту.