В аеропорту Дубліна виникли довгі черги через раптове відключення світла

Пасажири аеропорту Дубліна зіткнулись з чергами і затримкою рейсів після раптового відключення електроенергії, яке спричинило перебої в роботі в неділю.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Посадовці летовища заявили, що процеси реєстрації, безпеки і посадки в другому терміналі зараз працюють, але це відбувається повільніше, ніж зазвичай, через велику кількість пасажирів.

Аеропорт повідомив, що вранці було затримано 15 рейсів, але більшість рейсів продовжували виконуватися у звичайному режимі після відключення електроенергії, шо вплинуло на більш ніж 30 тисяч приміщень у північному Дубліні.

Реклама:

В інтернеті з'явилися фотографії довгих черг людей, які чекають в аеропорту і за його межами.

Пасажирам рекомендували подорожувати до аеропорту за звичайною схемою для своїх рейсів.

Збій в електропостачанні стався близько 7:50 ранку за місцевим часом. Він вплинув на резервні генератори аеропорту, що спричинило затримки.

До обіду електропостачання постраждалих будинків і підприємств у цьому районі було відновлено.

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня найбільший аеропорт Швеції призупиняв роботу через невідомі безпілотники.

Минулої п’ятниці літак, що прямував до Німеччини, екстрено сів у Туреччині через повідомлення про нібито бомбу на борту.