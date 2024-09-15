В аеропорту Дубліна виникли довгі черги через раптове відключення світла
Новини — Неділя, 15 вересня 2024, 17:32 —
Пасажири аеропорту Дубліна зіткнулись з чергами і затримкою рейсів після раптового відключення електроенергії, яке спричинило перебої в роботі в неділю.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.
Посадовці летовища заявили, що процеси реєстрації, безпеки і посадки в другому терміналі зараз працюють, але це відбувається повільніше, ніж зазвичай, через велику кількість пасажирів.
Аеропорт повідомив, що вранці було затримано 15 рейсів, але більшість рейсів продовжували виконуватися у звичайному режимі після відключення електроенергії, шо вплинуло на більш ніж 30 тисяч приміщень у північному Дубліні.
В інтернеті з'явилися фотографії довгих черг людей, які чекають в аеропорту і за його межами.
Пасажирам рекомендували подорожувати до аеропорту за звичайною схемою для своїх рейсів.
Збій в електропостачанні стався близько 7:50 ранку за місцевим часом. Він вплинув на резервні генератори аеропорту, що спричинило затримки.
До обіду електропостачання постраждалих будинків і підприємств у цьому районі було відновлено.
Нагадаємо, в ніч на 8 вересня найбільший аеропорт Швеції призупиняв роботу через невідомі безпілотники.
Минулої п’ятниці літак, що прямував до Німеччини, екстрено сів у Туреччині через повідомлення про нібито бомбу на борту.