Німеччина потролила Росію через брехню про радянське вторгнення в Польщу

Міністерство закордонних справ Німеччини викрило російський МЗС на брехні про цілі вторгнення радянських військ у Польщу у вересні 1939 року, після початку Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

МЗС Росії у вівторок виклало в X (Twitter) двохвилинний ролик, присвячений 85-й річниці вторгнення Радянського Союзу до Польщі в 1939 році разом з нацистською Німеччиною.

"17 вересня 1939 року Червона Армія розпочала військову операцію у східних областях Польщі, запобігши геноциду населення Західної Білорусі та Західної України", – ідеться в дописі.

У відео Москва стверджує, що твердження про СРСР як агресора "суперечить історичній правді" і що Москва тоді не мала іншого вибору, окрім як вторгнутись у Польщу, інакше Німеччина б захопила всю польську територію, що ослабило б Радянський Союз.

🗓 On September 17, 1939, the Red Army launched a military operation in Poland’s eastern regions, preventing the genocide of the population of Western Belarus and Western Ukraine.https://t.co/Gps92yP6b7 pic.twitter.com/7rEZIKU7vA