Німеччина потролила Росію через брехню про радянське вторгнення в Польщу

Міністерство закордонних справ Німеччини викрило російський МЗС на брехні про цілі вторгнення радянських військ у Польщу у вересні 1939 року, після початку Другої світової війни.

Про це повідомляє "Європейська правда".

МЗС Росії у вівторок виклало в X (Twitter) двохвилинний ролик, присвячений 85-й річниці вторгнення Радянського Союзу до Польщі в 1939 році разом з нацистською Німеччиною.

"17 вересня 1939 року Червона Армія розпочала військову операцію у східних областях Польщі, запобігши геноциду населення Західної Білорусі та Західної України", – ідеться в дописі.

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У відео Москва стверджує, що твердження про СРСР як агресора "суперечить історичній правді" і що Москва тоді не мала іншого вибору, окрім як вторгнутись у Польщу, інакше Німеччина б захопила всю польську територію, що ослабило б Радянський Союз.

🗓 On September 17, 1939, the Red Army launched a military operation in Poland’s eastern regions, preventing the genocide of the population of Western Belarus and Western Ukraine.https://t.co/Gps92yP6b7 pic.twitter.com/7rEZIKU7vA – MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) September 17, 2024

МЗС Німеччини лаконічно прокоментувало цей історичний ревізіонізм словами "Справді?" та зображенням поділеної між СРСР та нацистською Німеччиною карти Польщі – з підписами Йосифа Сталіна і тодішнього глави німецького МЗС Йоахіма фон Ріббентропа.

До дискусії підключилось і українське Міністерство закордонних справ.

Росія, а особливо кремлівський господар Владімір Путін уже не вперше маніпулюють історією та просувають її відверто ревізіоністське бачення, виправдовуючи агресію проти сусідів і порушення міжнародного права.

Приміром, у лютому в інтерв'ю американському пропагандисту Такеру Карлсону Путін узагалі заявив, що Польща винна у вторгненні нацистської Німеччини. Це викликало гнівну реакцію з боку Варшави.