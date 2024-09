Германия потроллила Россию из-за лжи о советском вторжении в Польшу

Министерство иностранных дел Германии уличило российский МИД во лжи о целях вторжения советских войск в Польшу в сентябре 1939 года, после начала Второй мировой войны.

Об этом сообщает "Европейская правда".

МИД России во вторник выложило в X (Twitter) двухминутный ролик, посвященный 85-й годовщине вторжения Советского Союза в Польшу в 1939 году вместе с нацистской Германией.

"17 сентября 1939 года Красная Армия начала военную операцию в восточных областях Польши, предотвратив геноцид населения Западной Беларуси и Западной Украины", – говорится в заметке.

В видео Москва утверждает, что утверждение об СССР как агрессоре "противоречит исторической правде" и что Москва тогда не имела другого выбора, кроме как вторгнуться в Польшу, иначе Германия захватила бы всю польскую территорию, что ослабило бы Советский Союз.

🗓 On September 17, 1939, the Red Army launched a military operation in Poland’s eastern regions, preventing the genocide of the population of Western Belarus and Western Ukraine.https://t.co/Gps92yP6b7 pic.twitter.com/7rEZIKU7vA