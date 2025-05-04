У Німеччині збирають демонстрації за заборону "Альтернативи для Німеччини"

Після того, як Конституційний суд Німеччини визнав партію "Альтернатива для Німеччини" правоекстремістською, кілька організацію планують провести по всій країні демонстрації за заборону політсили.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

Мітинги відбудуться 11 травня, про що повідомили об'єднання "Разом проти правих" (Zusammen Gegen rechts) та кампанія "Захистимо людську гідність – заборонимо "АдН" зараз!" (Menschenwürde verteidigen – AfD-Verbot jetzt!).

Вони закликають Бундестаг, Бундесрат і майбутній уряд Німеччини негайно розпочати процедуру заборони "АдН".

"Звіт Федерального відомства з охорони конституції остаточно і однозначно підтверджує: "АдН" не є нормальною партією і не може розглядатися як така. Настав час ініціювати заборону партії", – заявив Йон Клоков з "Разом проти правих".

Нагадаємо, у пʼятницю Федеральне відомство із захисту конституції класифікувало партію "Альтернатива для Німеччини" як правоекстремістську. Це дає спецслужбам більші повноваження для нагляду за політсилою.

Нинішній глава Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль вважає, що майбутній уряд, у якому він стане віцеканцлером, має ретельно розглянути питання про заборону партії.

Тим часом Державний секретар США Марко Рубіо засудив те, що Німеччина визнала "Альтернативу для Німеччини" правоекстремістською.