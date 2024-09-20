У Польщі триває розслідування нападу на соратника Навального, підозрюють вісьмох

Польська прокуратура проводить розслідування стосовно нападів на "російських опозиціонерів", серед яких і соратник Алексєя Навального Леонід Волков, і визначили вісьмох підозрюваних.

Про це йдеться в повідомленні Національної прокуратури Польщі, яке цитує "Європейська правда".

У прокуратурі підтвердили, що висунули звинувачення проти громадянина Росії, якого підозрюють у керівництві побиттям Волкова в березні 2024 року у Вільнюсі – ним є Анатолій Б., про затримання якого раніше повідомляли польські ЗМІ.

Анатолію Б. (за інформацією росмедіа, його повне ім’я – Анатолій Блінов) оголосили три звинувачення, зокрема в організації побиття Волкова "через його національну політичну приналежність і політичну діяльність".

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"За клопотанням прокурора Окружний суд столиці Варшави застосував до підозрюваного тимчасовий арешт строком на 3 місяці", – зазначила польська прокуратура.

Також там нагадують, що у зв'язку зі згаданим інцидентом у квітні у Варшаві затримали двох громадян Польщі, яким висунули звинувачення у застосуванні насильства до Волкова. Вони перебувають під тимчасовим арештом.

"Наразі у розслідуванні перебуває вісім підозрюваних, з яких 4 перебувають під запобіжним заходом у вигляді тимчасового арешту. Серед підозрюваних – шість поляків, один білорус і один росіянин (Анатолій Б.)", – додали в Національній прокуратурі Польщі.

Напад на Леоніда Волкова у Вільнюсі стався ввечері 12 березня біля його будинку. Нападник почекав, поки той припаркується на подвір'ї, після чого вибив молотком вікно в машині, розпорошив в очі сльозогінний газ і почав бити Волкова. Внаслідок нападу у нього була зламана рука.

Спецслужби Литви припускають, що за нападом на Волкова стоять російські спецслужби і атака була пов’язана з президентськими "виборами" у Росії. Сам соратник Навального звинуватив у нападі лідера РФ Владіміра Путіна.