В Польше продолжается расследование нападения на соратника Навального, подозревают восьмерых

Польская прокуратура проводит расследование в отношении нападений на "российских оппозиционеров", среди которых и соратник Алексея Навального Леонид Волков, и определили восемь подозреваемых.

Об этом говорится в сообщении Национальной прокуратуры Польши, которое цитирует "Европейская правда".

В прокуратуре подтвердили, что выдвинули обвинения против гражданина России, которого подозревают в руководстве избиения Волкова в марте 2024 года в Вильнюсе – им является Анатолий Б., о задержании которого ранее сообщали польские СМИ.

Анатолию Б. (по информации росмедиа, его полное имя – Анатолий Блинов) объявили три обвинения, в том числе в организации избиения Волкова "из-за его национальной политической принадлежности и политической деятельности".

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"По ходатайству прокурора Окружной суд столицы Варшавы применил к подозреваемому временный арест сроком на 3 месяца", – отметила польская прокуратура.

Также там напоминают, что в связи с упомянутым инцидентом в апреле в Варшаве задержали двух граждан Польши, которым предъявили обвинения в применении насилия к Волкову. Они находятся под временным арестом.

"Сейчас в расследовании находится восемь подозреваемых, из которых 4 находятся под мерой пресечения в виде временного ареста. Среди подозреваемых – шесть поляков, один белорус и один россиянин (Анатолий Б.)", – добавили в Национальной прокуратуре Польши.

Нападение на Леонида Волкова в Вильнюсе произошло вечером 12 марта возле его дома. Нападавший подождал, пока тот припаркуется во дворе, после чего выбил молотком окно в машине, распылил в глаза слезоточивый газ и начал избивать Волкова. В результате нападения у него была сломана рука.

Спецслужбы Литвы предполагают, что за нападением на Волкова стоят российские спецслужбы и атака была связана с президентскими "выборами" в России. Сам соратник Навального обвинил в нападении лидера РФ Владимира Путина.