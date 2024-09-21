Укр Рус Eng

Соратник Гарріс у Конгресі запевняє, що вона підтримуватиме Україну в разі перемоги

Новини — Субота, 21 вересня 2024, 13:00 — Олег Павлюк, Сергій Сидоренко

Член Палати представників США від Демократичної партії Джиммі Панетта, якого вважають наближеним до Камали Гарріс, вважає, що вона в разі перемоги на президентських виборах буде й далі підтримувати Україну у війні проти Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами Панетти, нинішня адміністрація Джо Байдена "продовжуватиме підтримувати нашого союзника і партнера по демократії – Україну", і ця політика триватиме й надалі.

"Маємо двох кандидатів у президенти. Одна чітко дала зрозуміти, яка в неї позиція, коли йдеться про підтримку України. Інший, який явно вагався і буквально цього тижня не зміг відповісти на питання, коли йшлося про те, чи повинна Україна перемогти чи ні", – додав конгресмен.

Реклама:

"Гарріс чітко дала зрозуміти, що продовжуватиме підтримувати Україну в її зусиллях, спрямованих на досягнення успіху", – вважає він.

На питання, чи може бути адміністрація Гарріс сміливішою в питанні військової підтримки України, Панетта не дав прямої відповіді, але висловив думку, що й нинішня адміністрація Байдена поступово змінює свою позицію.

"Потрібен певний процес, але вони (працівники адміністрації Байдена. – Ред.) проходять через відповідні ітерації, щоб дійти до "так". І я вірю, що саме так буде і з Камалою Гарріс", – додав конгресмен.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс напередодні прокоментувала майбутню зустріч з Володимиром Зеленським, яка запланована на наступний тиждень. На ній глава держави, як очікується, представить Гарріс "план перемоги" України

Читайте також, як перемога Камали Гарріс може змінити підтримку Сполученими Штатами України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
США Гарріс
Реклама: