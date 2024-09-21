Соратник Гарріс у Конгресі запевняє, що вона підтримуватиме Україну в разі перемоги

Член Палати представників США від Демократичної партії Джиммі Панетта, якого вважають наближеним до Камали Гарріс, вважає, що вона в разі перемоги на президентських виборах буде й далі підтримувати Україну у війні проти Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю "Європейській правді".

За словами Панетти, нинішня адміністрація Джо Байдена "продовжуватиме підтримувати нашого союзника і партнера по демократії – Україну", і ця політика триватиме й надалі.

"Маємо двох кандидатів у президенти. Одна чітко дала зрозуміти, яка в неї позиція, коли йдеться про підтримку України. Інший, який явно вагався і буквально цього тижня не зміг відповісти на питання, коли йшлося про те, чи повинна Україна перемогти чи ні", – додав конгресмен.

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"Гарріс чітко дала зрозуміти, що продовжуватиме підтримувати Україну в її зусиллях, спрямованих на досягнення успіху", – вважає він.

На питання, чи може бути адміністрація Гарріс сміливішою в питанні військової підтримки України, Панетта не дав прямої відповіді, але висловив думку, що й нинішня адміністрація Байдена поступово змінює свою позицію.

"Потрібен певний процес, але вони (працівники адміністрації Байдена. – Ред.) проходять через відповідні ітерації, щоб дійти до "так". І я вірю, що саме так буде і з Камалою Гарріс", – додав конгресмен.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс напередодні прокоментувала майбутню зустріч з Володимиром Зеленським, яка запланована на наступний тиждень. На ній глава держави, як очікується, представить Гарріс "план перемоги" України

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