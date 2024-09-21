Соратник Харрис в Конгрессе уверяет, что она будет поддерживать Украину в случае победы

Член Палаты представителей США от Демократической партии Джимми Панетта, которого считают приближенным к Камале Харрис, считает, что она в случае победы на президентских выборах будет и дальше поддерживать Украину в войне против России.

Об этом он сказал в интервью "Европейской правде".

По словам Панетты, нынешняя администрация Джо Байдена "будет продолжать поддерживать нашего союзника и партнера по демократии – Украину", и эта политика будет продолжаться и в дальнейшем.

"Имеем двух кандидатов в президенты. Одна четко дала понять, какая у нее позиция, когда речь идет о поддержке Украины. Другой, который явно колебался и буквально на этой неделе не смог ответить на вопрос, когда речь шла о том, должна ли Украина победить или нет", – добавил конгрессмен.

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"Харрис четко дала понять, что будет продолжать поддерживать Украину в ее усилиях, направленных на достижение успеха", – считает он.

На вопрос, может ли быть администрация Харрис более смелой в вопросе военной поддержки Украины, Панетта не дал прямого ответа, но выразил мнение, что и нынешняя администрация Байдена постепенно меняет свою позицию.

"Нужен определенный процесс, но они (работники администрации Байдена. – Ред.) проходят через соответствующие итерации, чтобы дойти до "да". И я верю, что именно так будет и с Камалой Харрис", – добавил конгрессмен.

Вице-президент США Камала Харрис накануне прокомментировала предстоящую встречу с Владимиром Зеленским, которая запланирована на следующую неделю. На ней глава государства, как ожидается, представит Харрис "план победы" Украины

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