Орбан про допомогу ЄС через повені: Ми не повинні ставати в позу нещасного жебрака

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан заявив, що країна повинна покладатись на власні ресурси в ліквідації наслідків повені, яка триває з початку цього тижня, а не просити грошей у ЄС.

Про це він сказав у суботу, 21 вересня, в коментарі телеканалу ATV, пише "Європейська правда".

В Орбана спитали про пропозицію голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн дозволити постраждалим від повеней східноєвропейським країнам скористатись до 10 мільярдами євро з Фонду згуртованості, при цьому Угорщину серед них вона не згадала.

"Мабуть, вона віднесла нас до категорії Західної Європи", – відповів угорський прем’єр.

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За його словами, "чи колись хтось звідкись, пані на ім’я Урсула, якийсь там Європейський Союз чи комісія, надішлють нам гроші чи допоможуть нам – це мов вечеря собаці (угорський вираз, який означає невизначену подію. – Ред.)".

"Ми можемо й самі впоратись, але вітаємо будь-яку допомогу. Тож я не пропоную, аби ми ставали в позу нещасного жебрака. Ми серйозна країна, ми свою роботу виконали", – вважає Орбан.

Раніше він заявив, що Угорщина "була б по шию у воді", якби чекала на допомогу Брюсселя.

Викликана штормом "Борис" повінь у Східній і Центральній Європі стала найсильнішою за останні два десятиліття. У її результаті загинули щонайменше 24 людини – п'ятеро в Чехії, семеро в Румунії, семеро в Польщі та п'ятеро в Австрії.

В Угорщині пік підняття води в Дунаї, як очікується, настав у суботу, й у подальші дні вода почне поступово спадати.