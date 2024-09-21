Орбан о помощи ЕС из-за наводнений: Мы не должны становиться в позу несчастного нищего

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что страна должна полагаться на собственные ресурсы в ликвидации последствий наводнения, которое продолжается с начала этой недели, а не просить денег у ЕС.

Об этом он сказал в субботу, 21 сентября, в комментарии телеканалу ATV, пишет "Европейская правда".

У Орбана спросили о предложении председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен позволить пострадавшим от наводнений восточноевропейским странам воспользоваться до 10 миллиардами евро из Фонда сплоченности, при этом Венгрию среди них она не упомянула.

"Видимо, она отнесла нас к категории Западной Европы", – ответил венгерский премьер.

Реклама:

По его словам, "или когда-то кто-то откуда-то, госпожа по имени Урсула, какой-то там Европейский Союз или комиссия, пришлют нам деньги или помогут нам – это как ужин собаке (венгерское выражение, которое означает неопределенное событие. – Ред.)".

"Мы можем и сами справиться, но приветствуем любую помощь. Поэтому я не предлагаю, чтобы мы становились в позу несчастного нищего. Мы серьезная страна, мы свою работу выполнили", – считает Орбан.

Ранее он заявил, что Венгрия "была бы по шею в воде", если бы ждала помощи Брюсселя.

Вызванное штормом "Борис" наводнение в Восточной и Центральной Европе стало самым сильным за последние два десятилетия. В его результате погибли по меньшей мере 24 человека – пятеро в Чехии, семеро в Румынии, семеро в Польше и пятеро в Австрии.

В Венгрии пик поднятия воды в Дунае, как ожидается, наступил в субботу, и в последующие дни вода начнет постепенно спадать.