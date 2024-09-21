Росія вирішила, що Угорщина і Словаччина єдині в ЄС не загрожують "традиційним цінностям"

Російська влада вирішила не включати Словаччину та Угорщину – єдині дві країни з Європейського Союзу – до переліку держав, політика яких "нав'язує неоліберальні установки, що суперечать традиційним російським цінностям".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Напередодні, 20 вересня, стало відомо, що прем'єр-міністр Росії Михайло Мішустін затвердив список країн, "які нав'язують деструктивні установки, що суперечать російським духовним і моральним цінностям".

До переліку увійшли 47 держав і територій, серед яких – майже всі країни ЄС, окрім Словаччини та Угорщини. З-поміж держав НАТО до переліку не увійшла тільки Туреччина.

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У переліку згадується Тайвань (Китай), незалежності якого Росія офіційно не визнає.

Стверджується, що в майбутньому жителям країн із цього списку, "які поділяють традиційні духовно-моральні цінності", Росія зможе надати гуманітарну підтримку.

Зазначимо, що у 2022 році Москва створила список "недружніх держав", куди увійшли всіх держави – члени Європейського Союзу, зокрема Угорщина та Словаччина.

Угорська влада продовжує підтримувати тісні контакти з Москвою після російського повномасштабного вторгнення в лютому 2022-го.