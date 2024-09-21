Россия решила, что Венгрия и Словакия единственные в ЕС не угрожают "традиционным ценностям"

Российские власти решили не включать Словакию и Венгрию – единственные две страны из Европейского Союза – в перечень государств, политика которых "навязывает неолиберальные установки, противоречащие традиционным российским ценностям".

Об этом сообщает "Европейская правда".

Накануне, 20 сентября, стало известно, что премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил список стран, "которые навязывают деструктивные установки, противоречащие российским духовным и нравственным ценностям".

В перечень вошли 47 государств и территорий, среди которых – почти все страны ЕС, кроме Словакии и Венгрии. Из государств НАТО в перечень не вошла только Турция.

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В перечне упоминается Тайвань (Китай), независимость которого Россия официально не признает.

Утверждается, что в будущем жителям стран из этого списка, "которые разделяют традиционные духовно-нравственные ценности", Россия сможет оказать гуманитарную поддержку.

Отметим, что в 2022 году Москва создала список "недружественных государств", куда вошли все государства – члены Европейского Союза, в частности Венгрия и Словакия.

Венгерские власти продолжают поддерживать тесные контакты с Москвой после российского полномасштабного вторжения в феврале 2022-го.