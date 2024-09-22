У Німеччині проходять земельні вибори, де праві "друзі Путіна" можуть здобути нову перемогу

Прогнозується, що ультраправа "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") посяде перше місце на виборах у землі Бранденбург в неділю, завдавши важкого удару по канцлеру-соціал-демократу Олафу Шольцу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

"АдН" стала першою ультраправою партією, яка виграла земельні вибори в Німеччині з часів Другої світової війни, в Тюрингії 1 вересня, і лише трохи не дотягнула до першого місця в Саксонії.

Це одна з кількох ультраправих груп у Європі, яка використовує занепокоєння з приводу економічного спаду, імміграції та війни в Україні – занепокоєння, які особливо сильні в колишній комуністичній Східній Німеччині.

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Партія, яка навряд чи зможе керувати землею, оскільки не має більшості голосів, а інші партії відмовляються з нею співпрацювати, також намагається скористатися невдоволенням через міжусобиці в трипартійній федеральній коаліції Шольца.

Перемога "АдН" на земельних виборах стала б особливою ганьбою для соціал-демократів (СДПН), які вигравали вибори в Бранденбурзі і керують землею з населенням 2,5 мільйона людей з моменту возз'єднання Німеччини в 1990 році.

Це також поставить під сумнів придатність Шольца, найменш популярного канцлера Німеччини в історії, очолити партію на виборах наступного року.

Популярний прем'єр-міністр СДПН у Бранденбурзі Дітмар Войдке здебільшого уникав агітації за Шольца, який живе в столиці землі Потсдамі. Незвичним кроком стала критика поведінки та політики правлячої коаліції з боку Войдке.

Натомість він намагався висвітлити історії економічного успіху за п'ять років, що минули з часу останніх земельних виборів, такі як відкриття заводу Tesla, відкриття нової фабрики з виробництва планшетів та аеропорту в Бранденбурзі, який обслуговує Берлін і зараз є третім за значенням авіаційним вузлом у Німеччині.

За останні тижні СДПН вдалося скоротити розрив з "АдН", як показують опитування громадської думки.

Опитування, опубліковане соціологічною компанією Forschungsgruppe Wahlen у четвер, показало, що "АдН" у Бранденбурзі має 28%, СДПН відстає лише на один пункт – 27%, за нею йдуть консерватори – 14% і новий лівий "Альянс Сари Вагенкнехт" (BSW) – 13%.

"Моє найбільше завдання в цей законодавчий період ... не дозволити правим екстремістам більше ніколи не мати що сказати в цій країні", – заявив Войдке на передвиборчому заході у вівторок.

Він пригрозив піти у відставку, якщо його партія програє "АдН".

Обидва молодші партнери Шольца по коаліції, Вільні демократи і Зелені, схоже, будуть боротися за 5% голосів, необхідних для проходження до земельного парламенту, свідчать опитування.

На національному рівні три партії, що входять до коаліції Шольца, наразі отримують менше голосів, ніж опозиційні консерватори, хоча політологи кажуть, що багато чого може змінитися до федеральних виборів, які відбудуться у вересні 2025 року.

Нагадаємо, у Соціал-демократичній партії Німеччини Олафа Шольца почали лунати пропозиції виключити його з виборчого списку на національних виборах наступного року і замінити більш популярним політиком.

Одним з можливих поштовхів до виступів проти Шольца як кандидата на виборах можуть стати вибори 22 вересня в Бранденбурзі.

Попри це, Шольц прогнозує, що приведе свою Соціал-демократичну партію до перемоги на виборах у вересні 2025-го.