В Германии проходят земельные выборы, где правые "друзья Путина" могут одержать новую победу

Прогнозируется, что ультраправая "Альтернатива для Германии" ("АдГ") займет первое место на выборах в земле Бранденбург в воскресенье, нанеся тяжелый удар по канцлеру-социал-демократу Олафу Шольцу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"АдН" стала первой ультраправой партией, которая выиграла земельные выборы в Германии со времен Второй мировой войны, в Тюрингии 1 сентября, и лишь немного не дотянула до первого места в Саксонии.

Это одна из нескольких ультраправых групп в Европе, которая использует беспокойство по поводу экономического спада, иммиграции и войны в Украине – беспокойства, которые особенно сильны в бывшей коммунистической Восточной Германии.

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Партия, которая вряд ли сможет управлять землей, поскольку не имеет большинства голосов, а другие партии отказываются с ней сотрудничать, также пытается воспользоваться недовольством из-за междоусобиц в трехпартийной федеральной коалиции Шольца.

Победа "АдГ" на земельных выборах стала бы особым позором для социал-демократов (СДПГ), которые выигрывали выборы в Бранденбурге и управляют землей с населением 2,5 миллиона человек с момента воссоединения Германии в 1990 году.

Это также поставит под сомнение пригодность Шольца, наименее популярного канцлера Германии в истории, возглавить партию на выборах в следующем году.

Популярный премьер-министр СДПГ в Бранденбурге Дитмар Войдке в основном избегал агитации за Шольца, который живет в столице земли Потсдаме. Необычным шагом стала критика поведения и политики правящей коалиции со стороны Войдке.

Вместо этого он пытался осветить истории экономического успеха за пять лет, прошедших со времени последних земельных выборов, такие как открытие завода Tesla, открытие новой фабрики по производству планшетов и аэропорта в Бранденбурге, который обслуживает Берлин и сейчас является третьим по значению авиационным узлом в Германии.

За последние недели СДПГ удалось сократить разрыв с "АдГ", как показывают опросы общественного мнения.

Опрос, опубликованный социологической компанией Forschungsgruppe Wahlen в четверг, показал, что "АдГ" в Бранденбурге имеет 28%, СДПГ отстает лишь на один пункт – 27%, за ней следуют консерваторы – 14% и новый левый "Альянс Сары Вагенкнехт" (BSW) – 13%.

"Моя самая большая задача в этот законодательный период ... не позволить правым экстремистам больше никогда не иметь что сказать в этой стране", – заявил Войдке на предвыборном мероприятии во вторник.

Он пригрозил уйти в отставку, если его партия проиграет "АдГ".

Оба младших партнера Шольца по коалиции, Свободные демократы и Зеленые, похоже, будут бороться за 5% голосов, необходимых для прохождения в земельный парламент, свидетельствуют опросы.

На национальном уровне три партии, входящие в коалицию Шольца, пока получают меньше голосов, чем оппозиционные консерваторы, хотя политологи говорят, что многое может измениться до федеральных выборов, которые состоятся в сентябре 2025 года.

Напомним, в Социал-демократической партии Германии Олафа Шольца начали звучать предложения исключить его из избирательного списка на национальных выборах в следующем году и заменить более популярным политиком.

Одним из возможных толчков к выступлениям против Шольца как кандидата на выборах могут стать выборы 22 сентября в Бранденбурге.

Несмотря на это, Шольц прогнозирует, что приведет свою Социал-демократическую партию к победе на выборах в сентябре 2025-го.