Трамп отказался от дебатов с Харрис на CNN 23 октября

Экс-президент США Дональд Трамп отверг перспективу еще одних президентских дебатов в субботу, заявив, что уже "слишком поздно" для реванша с вице-президентом Камалой Харрис после того, как она согласилась на дебаты 23 октября, организованные CNN.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

"Уже слишком поздно", – сказал Трамп участникам митинга в Уилмингтоне, штат Северная Каролина. Он добавил, что "голосование уже началось", и это справедливо для нескольких штатов, таких как Миннесота, Южная Дакота и Вирджиния, которые предлагают досрочное личное голосование.

"Она провела одни дебаты, я провел два, уже поздно проводить еще одни. Я бы с удовольствием, во многом, но уже слишком поздно, голоса отданы, избиратели уже там", – сказал он.

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Тем временем в Лиспорте, штат Пенсильвания, соратник Трампа на выборах Джей Ди Вэнс заявил, что готов к повторным дебатам с кандидатом в вице-президенты от Демократической партии Тимом Уолзом, через несколько минут после того, как Трамп сказал, что уже слишком поздно для новых дебатов. Первые дебаты Вэнса и Уолза запланированы на 1 октября.

Комментарии бывшего президента появились после того, как Харрис подтолкнула своего оппонента к еще одним дебатам, написав на платформе социальных сетей X: "Я с радостью приму вторые президентские дебаты 23 октября. Надеюсь, Дональд Трамп присоединится ко мне".

Дебаты, организованные CNN, состоятся в студии телеканала в Атланте – эхо июньского противостояния между Трампом и президентом Джо Байденом, которое оказалось катастрофическим для президента и, в конце концов, ускорило завершение его предвыборной кампании и поддержку Харрис. Предложенные дебаты будут проходить по тем же правилам, что и июньские дебаты, когда кандидаты будут отвечать на вопросы в течение 90 минут без живой аудитории.

Ранее в субботу пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг заявил, что бывший президент не примет предложение о дебатах, ссылаясь на предыдущие комментарии Трампа, сделанные им на своей социальной платформе Truth Social. В заметке от 12 сентября, через два дня после первых дебатов между Харрис и Трампом, он утверждал, что третьих дебатов не будет.

Все основные опросы по первым дебатам 10 сентября показали, что победу одержала Харрис.

Подробнее об этом читайте в статье Харрис начинает и побеждает: что показали президентские дебаты и что говорили об Украине.