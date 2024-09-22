Судно з російським небезпечним вантажем застигло у водах Норвегії

Вантажне судно Ruby, яке прямує з російським вибуховим вантажем, повинно було пройти данськими водами цими вихідними, але застигло у водах Норвегії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DR.

Судно стоїть більш-менш нерухомо на тому ж місці в норвезьких водах і в неділю, згідно з даними MarineTraffic, який відстежує рух суден. І тепер, схоже, плани корабля можуть змінитися.

У п'ятницю ввечері державна лоцманська компанія DanPilot повідомила Ritzau, що лоцман підніметься на борт судна в суботу ввечері, але зараз замовлення на лоцмана в DanPilot більше немає. Про це повідомила DR Nyheder прессекретар Анне Хайнце.

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"Сьогодні ввечері на судні не буде лоцмана, і останнє, що я чула, це те, що воно перебуває в норвезьких водах", – каже вона.

Лоцман – це людина, яка допомагає і консультує капітана судна в навігації у водах, про які лоцман має спеціальні знання.

За даними Данської морської адміністрації, якщо судно має пройти данськими водами з небезпечним вантажем, необхідний як лоцман на борту вантажного судна, так і допомога буксира.

На борту судна знаходиться 20 000 тонн вибухонебезпечної аміачної селітри, судно має пошкодження керма і тріщини в корпусі. Вантаж у сім разів більший за той, що призвів до вибуху в Бейруті в 2020 році, в результаті якого загинуло щонайменше 207 осіб.

Згідно з даними сайту морських перевезень MarineTraffic, Ruby повинен був пройти через Ересунн. Однак тут протока є недостатньо глибокою, щоб корабель зміг пройти.

Вантажному судну, яке ходить під мальтійським прапором, відмовили у заході до норвезьких портів.

Корабель сів на мілину 22 серпня, невдовзі після виходу з російського порту Кандалакша.

Тим не менш, судно продовжило довгу подорож навколо північної Норвегії, щоб пришвартуватися в норвезькому місті Тромсе.

Корабель планував пливти до Литви, де мали усунути пошкодження, але уряд країни відмовився прийняти судно, поки воно перевозить вибухонебезпечний вантаж.

Шведська влада також заперечує, що судно може пришвартуватися в портах Гетеборга і Уддевалла, поблизу населених пунктів.

У квітні повідомлялось, як данський цивільний пором був змушений змінити курс біля острова Зеландія, оскільки в нього міг врізатись російський військовий корабель, що пропливав поруч.