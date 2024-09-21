Повз Данію пропливе судно з 20 тис тонн небезпечного російського вантажу

Морська адміністрація Данії заявила, що відстежує переміщення судна Ruby, що містить 20 тисяч тонн російського нітрату амонію – добрива, яке також використовується для виготовлення вибухівки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Судно під мальтійським прапором Ruby в суботу, 21 вересня, має зайти у данські територіальні води та перетнути протоку Великий Бельт між данськими островами Зеландія і Фюн. У відомстві заявили, що вони стежать за судном.

"Морській адміністрації Данії відомо про обмежену маневреність судна і те, що воно навантажене небезпечним вантажем. З огляду на це ми встановили низку умов для забезпечення безпеки судноплавства", – йдеться в заяві відомства.

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Серед іншого, Ruby зобов’язали стати на буксир під час проходження у водах Данії, а на борту судна перебуває данський лоцман, який допоможе прокласти найбільш безпечний шлях.

На судно звернули увагу на початку вересня, коли воно намагалось зайти в норвезький порт Тромсе, пославшись на пошкодження після шторму. Але і Норвегія, і пізніше Швеція відмовились його приймати.

Кількість нітрату амонію на борту Ruby достатня, щоб у разі загорання спричинити потужний вибух – усемеро потужніший, ніж у порту Бейрута у 2020 році, який призвів до загибелі понад 200 людей.

Стверджується, що Ruby прямує до Литви, але там, як стверджують данські ЗМІ, його також відмовляються приймати з таким небезпечним вантажем. Після проходження протоки Великий Бельт орієнтовно ввечері 21 вересня судно має вийти в Балтійське море.

У квітні повідомлялось, як данський цивільний пором був змушений змінити курс біля острова Зеландія, оскільки в нього міг врізатись російський військовий корабель, що пропливав поруч.