Біля берегів Данії російський фрегат ледь не врізався в пором

Данський цивільний пором компанії Molslinjen уранці 19 квітня був змушений змінити курс біля острова Зеландія, оскільки в нього міг врізатись російський військовий корабель, що пропливав поруч.

Про це суспільному мовнику Данії DR повідомили в Міністерстві оборони країни, пише "Європейська правда".

Інцидент стався біля півострова Сьєландс Одде, коли пором, що пропливав поруч, різко змінив курс на шляху до портового міста Орхус.

Капітан порома помітив російське військове судно, яке рухалось у його напрямку, й намагався зв’язатись із ним по рації – але не отримав відповіді, каже представник Molslinjen Єспер Маак.

"Він (пором. – Ред.) вирішив розвернутися, тому що не міг встановити контакт із кораблем, що йде перед ним, і тому, що він, схоже, не бажає виконувати маневр ухилення, як того вимагають морські правила", – додав він.

Міністерство оборони Данії підтвердило DR, що за правилами саме російський фрегат мав оминути цивільне судно. Водночас там зазначили, що сама присутність корабля Росії не суперечить правилам, і про неї російська сторона повідомила заздалегідь.

У Molslinjen додали, що планують подати скаргу на російський військовий корабель Морському управлінню Данії.

Це не перший випадок, коли військові кораблі становлять загрозу судноплавству в Європі.

У березні патрульні катери іспанських Військово-морських сил супроводжували два російські десантні кораблі й танкер, які пропливали в іспанських суверенних водах.