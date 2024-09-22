Судно с российским опасным грузом застыло в водах Норвегии

Грузовое судно Ruby, следующее с российским взрывчатым грузом, должно было пройти датскими водами в эти выходные, но застыло в водах Норвегии.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает DR.

Судно стоит более или менее неподвижно на том же месте в норвежских водах и в воскресенье, согласно данным MarineTraffic, который отслеживает движение судов. И теперь, похоже, планы корабля могут измениться.

В пятницу вечером государственная лоцманская компания DanPilot сообщила Ritzau, что лоцман поднимется на борт судна в субботу вечером, но сейчас заказа на лоцмана в DanPilot больше нет. Об этом сообщила DR Nyheder пресс-секретарь Анне Хайнце.

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"Сегодня вечером на судне не будет лоцмана, и последнее, что я слышала, это то, что оно находится в норвежских водах", – говорит она.

Лоцман – это человек, который помогает и консультирует капитана судна в навигации в водах, о которых лоцман имеет специальные знания.

По данным Датской морской администрации, если судно должно пройти через датские воды с опасным грузом, необходим как лоцман на борту грузового судна, так и помощь буксира.

На борту судна находится 20 000 тонн взрывоопасной аммиачной селитры, судно имеет повреждения руля и трещины в корпусе. Груз в семь раз больше того, что привел к взрыву в Бейруте в 2020 году, в результате которого погибло по меньшей мере 207 человек.

Согласно данным сайта морских перевозок MarineTraffic, Ruby должен был пройти через Эресунн. Однако здесь пролив является недостаточно глубоким, чтобы корабль смог пройти.

Грузовому судну, которое ходит под мальтийским флагом, отказали в заходе в норвежские порты.

Корабль сел на мель 22 августа, вскоре после выхода из российского порта Кандалакша.

Тем не менее, судно продолжило долгое путешествие вокруг северной Норвегии, чтобы пришвартоваться в норвежском городе Тромсе.

Корабль планировал плыть в Литву, где должны были устранить повреждения, но правительство страны отказалось принять судно, пока оно перевозит взрывоопасный груз.

Шведские власти также отрицают, что судно может пришвартоваться в портах Гетеборга и Уддевалла, вблизи населенных пунктов.

В апреле сообщалось, как датский гражданский паром был вынужден изменить курс у острова Зеландия, поскольку в него мог врезаться российский военный корабль, который проплывал рядом.