ЗМІ: Латвія може позбавити громадянства чоловіка, що воює на боці РФ

У Латвії планують позбавити латвійського громадянства Ільяса Махамаєва, оголошеного в міжнародний розшук за ведення війни на боці Росії.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Delfi, коментар глави МВС Латвії Ріхарда Козловскіса навело Латвійське телебачення.

Ім'я Махамаєва колись з'являлося в латвійських ЗМІ у зв'язку зі створенням у Мадоні міжнародної школи охоронців. У матеріалах, оприлюднених міжнародним хакерським об'єднанням Anonymous, з'явилися підозри в його зв'язку з бійцями терористичного угруповання "Ісламська держава".

У Службі державної безпеки (СДБ) підтверджують, що Махамаєв уже потрапив у поле зору служби через можливі зв'язки з радикальними мусульманами, а також те, що нині чоловік перебуває в міжнародному розшуку.

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У Махамаєва раніше було інше ім'я – Яніс Подзіньш. За наявною інформацією, ім'я він змінив ще перебуваючи в Латвії.

Подзіньш колись служив у Національних збройних силах, але пішов у відставку після самовільного звільнення зі служби. Потім він кілька років жив за кордоном, а наприкінці 2015 року йому спала на думку ідея відкрити в Мадонському краї міжнародну школу охоронців.

З 2020 року Ільяс Махамаєв воює на Донбасі на боці Росії. Проти нього порушено кримінальну справу за незаконну участь у збройному конфлікті за межами Латвії, спрямованому проти територіальної цілісності або політичної незалежності країни, що карається позбавленням волі на строк до десяти років. Водночас Махамаєву не висунули обвинувачення, оскільки він перебуває в розшуку.

За останні півтора року Махамаєва не бачили в соціальних мережах і на російських каналах. Тому немає інформації, чи живий він узагалі.

За словами прокурора Спеціально уповноваженого управління прокурорів Генпрокуратури Салвіса Скайстайса, в Україну надіслано запит про правову допомогу у зв'язку з розпочатим у Латвії кримінальним переслідуванням із метою отримання додаткових доказів.

СДБ завершила розслідування в десяти кримінальних справах за активну участь у конфліктах за межами Латвії, передавши матеріали в прокуратуру і порушивши кримінальне переслідування проти 13 осіб. З цих кримінальних справ дві було порушено після лютого 2022-го.

У матеріалах СДБ наразі більше немає кримінальних проваджень за "можливу незаконну участь у бойових діях в Україні".

За інформацією прокуратури, шість кримінальних справ скеровано до суду, дві закрито на стадії слідства, а ще кілька справ було припинено.

Нещодавно стало відомо, що громадянина Литви Кястутіса Кветкуса, який воює в Україні в лавах російської армії, позбавили литовського громадянства. Посадовець, який відповідає за міграцію, зазначив, що міжнародне право забороняє позбавляти людину громадянства, якщо воно є єдиним громадянством людини, але передбачає винятки щодо нелояльності до країни.

Міністр внутрішніх справ Латвії Козловскіс заявив, що Латвія могла б вчинити аналогічним чином: "Нам просто потрібні докази того, що ця людина є громадянином Росії, тоді рішення буде ухвалене найближчим часом".

Наразі будь-яку співпрацю між Латвією і Росією у сфері кримінального права припинено.

19 лютого 2015 року в Латвії набули чинності зміни до Кримінального закону, що забороняють незаконну участь у збройних конфліктах за кордоном.

Нагадаємо, міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас раніше заявив, що на боці Росії у війні проти України бере участь "не один" литовець, але відмовився розкрити інші подробиці.