СМИ: Латвия может лишить гражданства мужчину, воюющего на стороне РФ

В Латвии планируют лишить латвийского гражданства Ильяса Махамаева, объявленного в международный розыск за ведение войны на стороне России.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Delfi, комментарий главы МВД Латвии Рихарда Козловскиса привело Латвийское телевидение.

Имя Махамаева когда-то появлялось в латвийских СМИ в связи с созданием в Мадоне международной школы охранников. В материалах, обнародованных международным хакерским объединением Anonymous, появились подозрения в его связи с бойцами террористической группировки "Исламское государство".

В Службе государственной безопасности подтверждают, что Махамаев уже попал в поле зрения службы из-за возможных связей с радикальными мусульманами, а также то, что сейчас мужчина находится в международном розыске.

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У Махамаева ранее было другое имя – Янис Подзиньш. По имеющейся информации, имя он сменил еще находясь в Латвии.

Подзиньш когда-то служил в Национальных вооруженных силах, но ушел в отставку после самовольного увольнения со службы. Затем он несколько лет жил за границей, а в конце 2015 года ему пришла в голову идея открыть в Мадонском крае международную школу охранников.

С 2020 года Ильяс Махамаев воюет на Донбассе на стороне России. Против него возбуждено уголовное дело за незаконное участие в вооруженном конфликте за пределами Латвии, направленном против территориальной целостности или политической независимости страны, что наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

При этом Махамаеву не предъявлено обвинение, поскольку он находится в розыске.

За последние полтора года Махамаева не видели в социальных сетях и на российских каналах. Поэтому нет информации, жив ли он вообще.

По словам прокурора Специально уполномоченного управления прокуроров Генпрокуратуры Салвиса Скайстайса, в Украину направлен запрос о правовой помощи в связи с начатым в Латвии уголовным преследованием с целью получения дополнительных доказательств.

СГБ завершила расследование по десяти уголовным делам за активное участие в конфликтах за пределами Латвии, передав материалы в прокуратуру и возбудив уголовное преследование против 13 человек. Из этих уголовных дел два были возбуждены после февраля 2022-го.

В материалах СГБ пока больше нет уголовных производств за "возможное незаконное участие в боевых действиях в Украине".

По информации прокуратуры, шесть уголовных дел направлены в суд, два закрыты на стадии следствия, а еще несколько дел были прекращены.

Недавно стало известно, что гражданина Литвы Кястутиса Кветкуса, который воюет в Украине в рядах российской армии, лишили литовского гражданства. Чиновник, отвечающий за миграцию, отметил, что международное право запрещает лишать человека гражданства, если это единственное гражданство человека, но предусматривает исключения в связи с нелояльностью к стране.

Министр внутренних дел Латвии Козловскис заявил, что Латвия могла бы поступить аналогичным образом: "Нам просто нужны доказательства того, что этот человек является гражданином России, тогда решение будет принято в ближайшее время".

В настоящее время любое сотрудничество между Латвией и Россией в сфере уголовного права прекращено.

19 февраля 2015 года в Латвии вступили в силу изменения в Уголовный закон, запрещающие незаконное участие в вооруженных конфликтах за рубежом.

Напомним, министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас ранее заявил, что на стороне России в войне против Украины участвует "не один" литовец, но отказался раскрыть другие подробности.